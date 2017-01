Politidirektør tror ikke på generel ordre i Tibetsagen

Det er hans budskab torsdag under en afhøring i Tibetkommissionen. Den undersøger politiets indgreb i folks ytringsfrihed og forsamlingsfrihed under besøg af præsident Hu Jintao.

Der er ikke beviser for, at der faktisk blev givet en ulovlig ordre til betjentene under et kinesisk statsbesøg i 2012.

Reimann stoler meget på tre ledende politifolk, hvoraf to er blevet sigtet for at lyve om statsbesøget i retten.

- Det er blandt de dygtigste og mest pålidelige politifolk i Danmark, siger Johan Reimann.

- Der skal rigtigt meget til at overbevise mig om, at de ikke taler sandt. Jeg har ikke set noget, der overbeviser mig om, at de ikke taler sandt.

Reimann siger, at han ikke dengang så den såkaldte operationsbefaling. Her står, at demonstranter ikke må være synlige for præsidenten.

Dette er "åbenlyst ulovligt", har den tidligere vicepolitidirektør Mogens Kjærgaard Møller sagt.

Men det ord bruger Johan Reimann ikke.

- Det er ikke på nogen måde bevis for, at der er givet en ulovlig ordre, siger Reimann til kommissionen om befalingen.

- Den er ikke særlig tydelig eller letforståelig. Det afgørende er, hvilke ordrer der blev givet ved mønstringen, siger han.

Flere betjente har forklaret, at de fik sådan en ordre. Faktisk kunne TV 2 rapportere om ordren, inden Hu Jintaos kortege skulle ankomme til Christiansborg.

Men det kan have en særlig forklaring, lyder det fra den tidligere politidirektør.

- Jeg kan sige, at det er sandsynligt, at det er social overdrivelse, man sidder og snakker, siger han.

Dermed mener han, at snakken er gået blandt betjentene, og at der er på den måde er skabt en fælles forståelse - og som altså kan være forkert.

Den skriftlige ordre så han ikke dengang, lyder det. En særlig passus fastslår, at demonstranter ikke skal være synlige for præsidenten.

- Den forekommer forkert og mystisk i sammenhængen, siger Johan Reimann.

- Sprogtonen er særpræget, tilføjer han. For eksempel står der "ej heller" og "ligesom". Næsten en litterær sprogtone, lyder hans vurdering.

- Det vidner om, at det ikke er skrevet af koncipisten bag den øvrige operationsbefaling, mener han.

Han fortæller også, at Udenrigsministeriet havde et særligt ønske om statsbesøget. Chefen for ministeriets protokol, Jette Nordam, ringede til politidirektøren.

- Der sker det, at Jette Nordam ringer til mig og betoner vigtigheden af, at det gennemføres værdigt og ordentligt.

Ordvalget kan Reimann ikke huske. Han tilføjer, at det ret tit sker, at politiet får særlige ønsker.

Kommissionens udspørger vil vide, hvordan det kan være, at sikkerheden - altså en kerneopgave for politiet - kan forbindes med ordentlighed og værdighed?

- Selvfølgelig kan man sige, at det har en sikkerhedsmæssig vinkel, når man taler om ordentlighed, siger Johan Reimann.

- Også ved andre statsbesøg har man hensynet til ikke kun at beskytte mod fysiske krænkelser, men også beskyttelse mod integritetskrænkelser, siger han.

Johan Reimann fortæller, at han svarede, at "vi vil gøre, hvad vi kan."