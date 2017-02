Politichef vakler i sin forklaring i Tibetsag

Alligevel valgte politiet at køre gruppevogne frem foran demonstrationen, så præsidenten og hans følge ikke kunne se, hvad der måtte være af tibetanske flag eller andet, som kinesiske statsledere ikke bryder sig om at se.

Men den operationsansvarlige politichef dengang, vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen, har over for Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) fortalt, at demonstranterne bevægede sig frem med bred front.

Det er kommet frem fredag i Tibetkommissionen, hvor Hjelm Olsen bliver afhørt. Han benægter dog, at det på forhånd har været politiets hensigt at forhindre demonstranter i at blive set.

Hvad der dog må anses for et problem for Olsens troværdighed, var den afhøring, som foregik, umiddelbart inden oplysningerne fra DUP-afhøringen blev fremlagt.

Her svarede Olsen på kommissionsudspørger Jakob Lund Poulsens spørgsmål, at han ikke huskede, at han og hans indsatsleder på stedet, Henrik Orye, skulle have talt om, at demonstrationen gik frem "med bred front".

Igen og igen borer Jakob Lund Poulsen i, hvorfor Claus Hjelm Olsens forklaringer stikker i hver deres retning.

- Jamen det handler jo om noget, der er sket for over 1700 døgn siden. Jeg kan ikke huske det nu, lyder svaret fra Hjelm Olsen, inden Lund Poulsen konstaterer, at DUP-afhøringen skete for kun fire måneder siden.

Hjelm Olsen er veltalende. Han svarer Lund Poulsen i lange sætninger. Også når det ikke - efter Lund Poulsens opfattelse - er nødvendigt.

- Det spørgsmål kan besvares med et nej, afbryder Lund Poulsen blandt andet på et tidspunkt, efter at Hjelm Olsen er begyndt på en længere udredning trods et kort spørgsmål.

Selv om Hjelm Olsens fremstår vaklende i sine forklaringer, så holder han dog fast i ét grundlæggende synspunkt: Det var aldrig på forhånd bestemt, at demonstranterne skulle afskærmes fra præsidenten og hans følge".

Det står godt nok - sort på hvidt i en såkaldt operationsbefaling, men hvordan den formulering er endt der, kender Hjelm Olsen efter eget udsagn intet til. Og han havde heller ikke bidt mærke i, at den stod der.