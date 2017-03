Politigården i København er det mulige gerningssted i Tibetsagen. Her planlagde flere politiledere, at en kinesisk præsident under et statsbesøg ikke skulle kunne se demonstranter, er det kommet frem under afhøringer i Tibetkommissionen (arkivfoto).

Politichef så ikke ordren om indgreb ved kinesisk statsbesøg

Det er det ord, som en pensioneret politileder fra Københavns Politi bruger om en skriftlig ordre om at gøre demonstranter usynlige for den kinesiske præsident under et statsbesøg.

Den undersøger, hvorfor politiet besluttede at gribe ind i borgernes ytringsfrihed.

Tibetanske flag blev frataget flere mennesker, og politiet sørgede tilsyneladende også for at skjule en demonstration for præsidenten.

- Jeg har ikke set den, siger Jørn Aabye om den såkaldte operationsbefaling. Heri står ordren.

- Overraskende nok bliver jeg først bekendt med den i 2015 i forbindelse med kommissionens nedsættelse, siger Jørn Aabye.

Det var hans underordnede, der lagde de praktiske planer for indsatsen ved statsbesøget i juni 2012. Og det var ikke noget, chefpolitiinspektøren gik nærmere ind i, fremgår det.

Op til besøget kom PET med en såkaldt trusselsvurdering. Nogle af dens formuleringer har andre afhørte politifolk betegnet som unormale og usædvanlige.

Jørn Aabye husker godt, at han og hans underordnede, politiinspektør Mogens Lauridsen, blev præsenteret for PET's ord om, at det var "meget afgørende" for kineserne, at "de ikke taber ansigt ved konfrontation med demonstrationer og lignende."

- Mogens og jeg er begge lidt gamle i gårde. Vi vidste begge, hvor tyndhudede kineserne var i forskellige sammenhænge.

- Det var ikke noget, vi tillagde ekstra betydning, siger Jørn Aabye.

Hvad skulle man bruge advarslen om at tabe ansigt til, vil udspørgeren vide.

- Vi skulle bruge det til, at vi skulle være på tæerne. Der måtte ikke være uheldige episoder, hvor demonstranter for eksempel fik lejlighed til at springe ud foran eskorten.

- Vi skulle være oppe på det sorte af tåneglene. Opgaven skulle løses så godt som muligt - uden selvfølgelig at gå på kompromis med grundlovens forsamlingsfrihed, siger Jørn Aabye.

Han vil ikke kommentere en oplysning, som kom frem under en afhøring torsdag.

Her berettede en vicepolitikommissær om, hvordan en gruppe politiledere under en briefing diskuterede, hvordan en kinakritisk demonstration på Højbro Plads skulle skjules for præsident Hu Jintao.