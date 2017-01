Tibetkommissionen er ikke færdig med at stille spørgsmål til den øverste ansvarlige politimand for indsatsen mod demonstranter under den kinesiske præsidents besøg i 2012. Mogens Lauridsen skal afhøres igen i februar (arkivfoto).

Politichef indkaldes til ny afhøring i Tibet-sagen

Tibetkommissionen har besluttet at indkalde Mogens Lauridsen til en ny afhøring 3. februar.

Den tidligere øverste ansvarlige politileder i København skal igen svare på spørgsmål om indgreb i borgernes ytringsfrihed under et kinesisk statsbesøg.

Politiinspektøren har ellers allerede én gang været i ilden, nemlig 4. november.

Dengang sagde han, at han ikke vidste, at der var udfærdiget en generel instruks om, at præsident Hu Jintao ikke skulle kunne se demonstranter.

Virkningen var, at betjente blandt andet jagtede tibetanske flag under besøget, som fandt sted i 2012.

Også ordet FRIHED, der var tegnet med kridt foran et hotel, sørgede ordensmagten for at få fjernet.

Mogens Lauridsen blev sidste år forflyttet fra Københavns Politi til Københavns Vestegns Politi.

Det skete, da det gik op for politidirektør Thorkild Fogde, at der faktisk var en skriftlig ordre om indgreb. Dette havde politiet hidtil benægtet.

Ordren stod i en såkaldt operationsbefaling. Men den fik Mogens Lauridsen aldrig læst, fortalte han i november.

Og han studerede heller ikke befalingen, selv om der i medierne var kritik af politiets opførsel, og selv om der blev stillet det ene spørgsmål efter det andet i Folketingets retsudvalg.

I november ville kommissionen vide, om Lauridsen troede, at betjentene selv havde fundet på at tage flag fra demonstranter?

- Nogle gange har der været en forklaring, andre gange ikke. Tit når der er mange politifolk ude, sker der noget forkert, men det betyder ikke, at der ligger en eller anden ond plan, svarede han.

Siden afhøringen i november har Tibetkommissionen stillet spørgsmål til flere mellemledere.

En af dem, Kim Lykke Østergaard, har givet indtryk af, at der blandt flere blev snakket en del om den kontroversielle ordre.

Han fik ansvaret for at styre indsatsen ved det følgende kinesiske besøg i 2013. I en mail skrev han:

"Sidst vi havde besøg af en højtstående kineser, var der forholdsordre om, at demonstrationer og lignende adfærd ikke måtte ses fra eskorten eller ved objekter (...) en restriktion, der mig bekendt blev overholdt og nærmest nidkært med anvendelse af den fornødne magt."

I øvrigt er kommissionen kommet næsten halvvejs i afhøringerne, der fortsætter torsdag og fredag. Her skal flere tidligere ministre udspørges.