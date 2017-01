En politibetjent risikerer at blive straffet for en anholdelse, han foretog i september. Han anklages for at have slået og sparket den anholdte mand.

Politibetjent risikerer straf for voldelig anholdelse

Det er den Uafhængige Politianklagemyndighed, der har efterforsket anholdelsen, hvor to betjente anholdt en mand. På den baggrund har statsadvokaten besluttet, at der skal rejses sag mod den ene betjent.

En østjysk politibetjent risikerer at blive straffet for sin håndtering af en anholdelse i september, hvor han ifølge en anklage skal have sparket og slået en 28-årig anholdt mand.

Politibetjenten tiltales for overtrædelse af paragraf 244 om vold.

Der er optaget en video af anholdelsen, som bruges som bevis i sagen mod politimanden.

DR Østjylland skriver, at betjenten ifølge anklageskriftet sparkede og slog den anholdte flere gange på benene, mens den anholdte sad inde i patruljevognen og havde hænderne i håndjern på ryggen.

Claus Bonnez, der er advokat for den 28-årige anholdte, fortæller, at den anholdte er glad for, at der nu bliver rejst tiltalte mod betjenten.

- Han er bange, og han har fået psykologhjælp. Han kan nu få mulighed for at få psykologhjælpen betalt, hvis betjenten bliver dømt, siger advokaten til Ritzau.

Claus Bonnez oplyser, at den 28-årige mand er sigtet i forbindelse med episoden. Han skal ifølge politiet forud for anholdelsen have kaldt en politibetjent for svans i en butik.

Efterfølgende kom den tiltalte politibetjent sammen med en anden politibetjent til stedet, hvor de anholdt den 28-årige. Her skal den anholdte mand ifølge sigtelsen have forsøgt at nikke den ene politimand en skalle.

Det er usikkert, om betjenten stadig arbejder, mens sagen står på.

Sagen er kommer for Retten i Aarhus i april.