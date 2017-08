Politi vil se motionisters pas under grænseløb

Det skriver TV Syd.

- Vi synes jo, at det er ærgerligt. Vi synes, at det er rigtig godt, at vi også i den her tid kan sige, at vi stadig løber over grænsen uden pas, siger Morten Harmuth, formand for Grænseløbet, til TV Syd.

Ruten er på knap 12 kilometer fra Danmark, ind i Tyskland og tilbage igen. Løberne starter og slutter i Kruså, og når de krydser grænsen, skal de have passet frem.

Da løbsarrangørerne først hørte, at det danske politi forlangte at se løbernes pas, blev de overraskede.

- Vi troede ikke på det, så vi tænkte, at vi bare lige skulle søge om dispensation, og så var den i hus, siger Morten Harmuth.

Politiet afviste dog ansøgningen om dispensation. Det har fået den lokale folketingspolitiker Eva Kjer Hansen (V) til at gå videre med sagen.

- Jeg tager en snak med justitsministeren. Jeg vil spørge, om ikke man kan være lidt fleksibel her og give en dispensation, så man agerer ligesom tysk politi, siger hun ifølge TV Syd.

Tysk politi har i modsætning til dansk politi blot krævet at få udleveret en liste med navne og løbsnumre på alle deltagere.

Arrangørerne håber, at løberne i sidste ende får lov at lade passet blive hjemme, når Grænseløbet skydes i gang 16. september.

- Vi skal passe på, at reglerne ikke bliver for tossede, siger Morten Harmuth til TV Syd.