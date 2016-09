Søndag var der to knivstikkerier i Aarhus. Østjyllands Politi undersøger nu, om de har forbindelse til øget uro i Viby.

Politi undersøger banderelation efter to knivstikkerier

Østjyllands Politi undersøger, om to knivstikkerier har forbindelse til uroligheder i Aarhus-forstaden Viby.

- Vi fik en anmeldelse klokken 23.08, om at en mand fra 1992 var stukket ned af ukendte gerningsmænd, siger han.

Det oplyser vagthavende ved Østjyllands Politi Per Bennekov.

Østjyllands Politi valgte efter knivstikkeriet at afspærre Holme Ringvej mellem Skanderborgvej og Borgvold for at søge efter spor i sagen.

Knivstikkeriet sker blot få dage efter, at Østjyllands Politi har indført visitationszoner i Aarhus-forstaden Viby.

Visitationszonerne blev indført efter en periode med eskalerende uro og sammenstød mellem grupper af unge i området.

Visitationszonerne blev indført i områderne Rosenhøj og Rundhøj i Viby, fordi Østjyllands Politi vurderede, at der var en øget risiko for et voldeligt opgør mellem grupperne.

Østjyllands Politi undersøger nu, om det 24-årige offer samt gerningsmændene til søndagens knivstikkeri har forbindelse til disse grupperinger.

- Det kan vi ikke udelukke, og vi kigger selvfølgelig i den retning, fordi det ligger forholdsvis tæt på de områder, hvor vi har indført visitationszoner, siger Per Bennekov.

Han oplyser samtidig, at offeret er uden for livsfare.

Også tidligt søndag morgen blev Østjyllands Politi kaldt ud til et knivstikkeri.

Klokken 4.02 blev en 22-årig mand fra Aarhus således stukket ned i den indre del af Aarhus.

Her lykkedes det Østjyllands Politi at finde frem til den mistænkte, der blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør senere på søndagen. Her blev den 23-årige mistænkte varetægtsfængslet i fire uger.

Også i denne sag undersøger Østjyllands Politi den mistænktes forbindelse til urolighederne i Viby.

- Nu har vi fire uger til at finde ud af, om han har tilknytning til de grupperinger, der har skabt uro, siger Per Bennekov.