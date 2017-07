Politi udvider og forlænger visitationszone i Aarhus

I områderne kan politiet stikprøvevis kropsvisitere og undersøge tøj og genstande for at kontrollere, om nogen har våben på sig.

- Vi har foretaget over 200 visitationer i den nuværende visitationszone og kun fundet enkelte stik- og slagvåben, og det ser jeg som et udtryk for, at de kriminelle har forstået budskabet.

- Derfor giver det også god mening at udvide visitationszone til Tilst-området, som et klart signal til de bandemedlemmer og andre kriminelle, der opholder sig der, siger politiinspektør Lau Thygesen i meddelelsen.

I nord går zonen nu op til Tilst, i øst strækker den sig til Åbyhøj og mod syd og vest strækker den sig til Brabrand.

Politiet er også rykket midlertidigt til Tilst med en mobil politistation, der i form af en stor hvid lastbil holder parkeret på Langkærvej. Den er endnu et tiltag i bekæmpelsen af bandekonflikten.

- Vi har de seneste uger set, at flere bandemedlemmer har flyttet deres aktiviteter fra Bispehaven til Tilst.

- Når banderne flytter sig, så flytter vi selvfølgelig med, og derfor har vi været en del til stede i Tilst den senere tid med ekstra patruljer, siger Lau Thygesen.

Politikommissær Gert Bisgaard fra Østjyllands Politi forklarer, at den rullende politistation skal gøre politiet mere synligt i området.

- I første omgang er den tiltænkt som et udgangspunkt, hvor vi kan få dialog med de unge mennesker herude, så der er et alternativ til at hænge ud med bandegrupperingerne.

- Der vil være politi til stede, som kan gå ud herfra. Det er lettere at få dialog, når man er ude blandt folk, siger politikommissæren.