Politi-tillidsmand: Tilliden til rigspolitichefen er væk

Rigspolitichefen fortæller ikke sandheden, mener fællestillidsmanden, når han siger, at politiet har ressourcer nok til at løse konflikten.

- Jeg og mine kolleger håber, at vi snart ser en anden i spidsen for dansk politi, da tilliden til, at vores øverste chef fortæller det reelle billede af situationen, ganske enkelt ikke er til stede længere, siger Torben Ryttergaard til avisen.

- Vi har brug for at få genskabt den tillid, der er så vigtig i vores arbejde. Men den vedholdende fortælling om, at vi har nok folk til at løse opgaven, er jo kun en del af historien.

- Vi kan løse alle typer opgaver, bare ikke på samme tid. Der er noget, vi ikke får løst, når vi rykker rundt på mine kolleger. Vi er hans medarbejdere, men han lytter ikke til medarbejderne, tilføjer han.

Søndag udtalte Jens Henrik Højbjerg blandt andet til TV2, at "vi har de værktøjer, ressourcer og erfaringer, der skal til. Vi har hver gang, der har været noget lignende, været i stand til at få det stoppet. Og vi har også styr nok på denne situation, til at vi får det igen".

Heller ikke formanden for Københavns Politiforening, Michael Møller, mener, at rigspolitichefen giver et præcist billede af den nuværende situation i politiet.

Også i Folketinget har der været kritik af Rigspolitiet i forbindelse med bandekonflikten.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, udtalte i weekenden, at politikerne tilsyneladende ikke har "fået et retvisende billede fra Rigspolitiet".

- Det er bydende nødvendigt, at vi politikere får det sande billede fra Rigspolitiet og ikke et skønmaleri, sagde han.

Mandag lyder svaret på spørgsmålet om, hvorvidt han føler sig tryggere ved politiets håndtering af sagen, efter at Rigspolitiet har betonet, det har kontrol over situationen:

- Jeg kan konstatere, at der er mange politifolk, som siger, at de har et andet billede af situationen, siger Jakob Ellemann-Jensen til Berlingske.

Det har ikke været muligt for avisen at få en kommentar fra rigspolitichefen.