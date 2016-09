Politi skal bremse salg af lattergas til misbrugere

Med forbud og politianmeldelser mod forhandlere forsøger myndighederne at mindske brugen af lattergaspatroner, som har udviklet sig til et modefænomen blandt unge.

Gaspatronerne er produceret til brug i flødeskums-sifoner. Men gassen inhaleres for at opnå en kortvarig euforisk tilstand.

- De unge og deres forældre skal forstå, at når det er ulovligt at sælge det til at sniffe, så er det fordi, det er farligt. Man kan dø af det, siger kommunikationschef Mette Cramon fra Sikkerhedsstyrelsen til Berlingske.

Fra byer over hele landet er der beretninger om et udbredt brug af lattergas. Typisk i forbindelse med fester og musikfestivaler.

Sikkerhedsstyrelsen, som er kontrolmyndighed på området, har derfor givet påbud mod salg af lattergaspatroner til ni internetforhandlere. Påbuddet begrundes med, at patronerne bliver solgt med det formål, at kunderne kan opnå en rus.

Styrelsen har allerede anmeldt to forhandlere til politiet for at ignorere forbuddet. Forhandlerne risikerer at få en bøde på over 20.000 kroner ifølge Berlingske.

Lattergas er godkendt til brug i fødevareindustrien. I flødeskums-sifoner forhindrer gassen indholdet i at blive surt ved at fortrænge beholderens ilt.

Desuden bruger tandlæger og hospitaler en blanding af lattergas og ilt som et smertestillende middel.