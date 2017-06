Politi opgiver at finde savnede efter flodbølge i Grønland

I sidste uge oplyste politiet, at man formoder, at de alle fire er omkommet.

De blev skyllet i vandet, da et stenskred skabte en flodbølge i Karratfjorden i Vestgrønland så voldsom, at 11 huse i bygden blev skyllet ud i fjorden.

Ifølge Arktisk Kommando målte det område af sten og grus, der skred ned i fjorden, cirka 1100 meter gange 300 meter.

Siden har flere bygder i området været evakueret, af frygt for at nye fjeldskred kan skabe en ny tsunami i området.

Der er fortsat fare for, at et nyt fjeldskred kan skabe en tsunami i fjordsystemet, men allerede lørdag vurderede myndighederne, at en sådan ikke vil være til fare for indbyggerne i fem bygder og Uummannaq.

Politiet henviste til beregninger lavet af blandt andre Geus - de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.

Indbyggerne i bygderne Niaqornat, Saattut, Ukkusissat, Ikerasat, Qaarsut og i selve Uummannaq kunne derfor allerede lørdag ånde lettet op.

Mandag oplyser Grønlands selvstyre, at evakueringen af Niaqornat også er ophævet, og at myndighederne arbejder på en løsning for, hvordan befolkningen og de ansatte i bygden kan vende tilbage.

Derimod opretholdes evakueringen af de to bygder Nuugaatsiaq og Illorsuit for en sikkerheds skyld, hvis der skulle komme et nyt fjeldskred.