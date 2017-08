Politi må opgive sag om læk i Carl Holst-sagen

Selv hvis efterforskningen fortsatte, ville der ikke være udsigt til, at nogen i forretningsudvalget i Region Syddanmark, advokatfirmaet KromanReumert eller ansatte i regionen kunne sigtes, oplyser chefanklager Jan Østergaard.

Journalisterne på Fyens Stiftstidende har ikke ønsket at afsløre deres kilder. Og anklagemyndigheden vurderer, at de ikke vil kunne pålægges at vidne om, hvordan de fik fat i advokatredegørelsen.

Det skyldes, at offentliggørelsen er sket på baggrund af oplysningernes samfundsmæssige betydning.

Rapporten om Carl Holst blev leveret til ledelsen i Region Syddanmark 4. november, men den blev først gjort fortrolig fem dage senere, fremhæver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

Avisen slog til 10. november.

På baggrund af rapporten kunne Fyens Stiftstidende fortælle, at både interne og eksterne personer fra 2013 i gentagne tilfælde blev bedt om at skrive taler for regionrådsformanden, selv om det ikke havde med regionen at gøre, men var relateret til hans private valgkampagne.

Rapporten bekræftede i øvrigt, at der i toppen af regionen herskede en syg kultur.

Desuden udpegede advokatfirmaet en række problematiske forhold. Således undrede firmaet sig over, at regionen havde betalt mere end 750.000 kroner til en coachingvirksomhed.