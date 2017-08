Politi indfører visitationszone på Amager efter skud

Zonen indbefatter følgende område på Amager:

Christmas Møllers Plads mod øst til Vermlandsgade - Uplandsgade - Prags Boulevard - Ved Amagerbanen - Lergravsvej-Strandlodsvej-Øresundsvej-Amagerbrogade og retur til Christmas Møllers Plads.

Ifølge politiet er flere skudepisoder årsag til visitationszonen.

- Baggrunden for beslutningen om oprettelse af visitationszonen er flere episoder, hvor der i det offentlige rum er anvendt skydevåben, med nærliggende fare for personers liv.

- Skyderierne vurderes at relatere sig til en konflikt mellem to registrerede bandegrupperinger, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Tirsdag var der et skyderi på Holmbladsgade på Amager, hvor én person blev ramt af skud.

Offeret var en 20-årig mand, der er uden for livsfare.

Onsdag er tre mænd på 24, 23 og 19 år varetægtsfængslet i 27 dage for skyderiet.

Ser man bort fra skudepisoden tirsdag, går de seneste skudepisoder på Amager tilbage til april.

Der er i forvejen etableret visitationszoner i store dele af Københavns kvarterer omkrig Nørrebro samt i Aarhus Vest.

Områderne er plaget af den verserende bandekonflikt.

Politiet forklarer, at formålet med den nye visitationszone er det samme som de øvrige.

- Formålet med indførelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at medvirke til, at personer ikke bærer eller besidder våben, siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov.

I pressemeddelelsen fremgår det også direkte, at man ønsker at visitationszonen skal forhindre bandemedlemmer i at bære våben.