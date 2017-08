Politi i Malmø følger med i københavnsk bandekonflikt

I det sydsvenske er politiet også opmærksomme på den danske konflikt, da bandefolk tilsyneladende bevæger sig frem og tilbage over Øresund.

- Vores efterretningstjeneste snakker med den danske efterretningstjeneste, så vi informerer hinanden om, hvad der sker.

- Vi følger især de bander, som danskerne har problemer med, siger politichef i Malmø Stefan Sintéus til nyhedsbureauet TT.

Ifølge Københavns Politi har der været 18 banderelaterede skyderier i hovedstaden siden 12. juni.

Den svenske avis Kvällsposten beretter, at der i Malmø har været 13 skyderier siden 10. juni. Siden årsskiftet har der ifølge avisen været 36 skudepisoder i den svenske by.

I slutningen af juli fortalte det svenske politi, at banden Loyal to Familia, der blev dannet i København i 2013, var ved at etablere sig i Malmø.

Banden har foruden København folk i Nivå, Helsingør, Køge, Hillerød og Aarhus.

Dengang fortalte dansk politi ligeledes, at de kendte til, at Loyal to Familia også opererer i nabolandet.

- Jeg kan sige, at vi har et godt og fortroligt samarbejde med svensk politi, sagde politikommissær i Københavns Politi Steffen Th. Steffensen.

Politiet i Malmø fortæller til TT, at de ved, at "deres" kriminelle en gang imellem rejser til København.

- Om de begår kriminalitet der, kan jeg ikke udtale mig om. Men vi ved, at vores kriminelle er derovre for at mødes med ligesindede fra tid til anden, siger Stefan Sintéus.

Fredag og lørdag gik to skyderier ud over to tilfældige, der ikke har noget med bandekonflikten at gøre.

En 17-årig dreng blev fredag ramt i foden i Tingbjerg, mens en 19-årig mand natten til lørdag blev skudt i benet på Mimersgade på Nørrebro.