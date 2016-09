Politi i Aarhus laver visitationszoner af frygt for opgør

Der var ifølge vagtchefen blandt andet tale om slagvåben, peberspray og knojern.

Østjyllands Politi indfører visitationszonerne, fordi man vurderer, at der er risiko for et opgør mellem de unge grupperinger.

- Vores vurdering er, at der er en risiko for, at vi kommer til at stå i et voldeligt opgør ude i de to områder, siger Per Bennekov.

Han oplyser, at Østjyllands Politi ikke ved, præcis hvad striden mellem de unge består i.

Visitationszonerne i områderne gælder foreløbig i 14 dage. I den periode kan politiet undersøge personer eller køretøjer uden begrundet mistanke om, at de bærer våben.

Også på Fyn har politiet for nylig indført visitationszoner i Odense og Nyborg, efter en Hells Angels-rocker lørdag 27. september blev skudt i benet af en banderelateret mand.

Her gælder visitationszonerne indtil 4. september.