Politi finder lig ved Amager under søgning efter Kim Wall

Politiet modtog mandag en anmeldelse om et kvindelig i vandet ud for det sydvestlige Amager. Først på aftenen vil politiet ikke oplyse yderligere. Efterforskningsleder Jens Møller bekræfter dog, at man har fundet et lig på stedet.

Tidligere har politiet oplyst, at man i Køge Bugt, som i sin nordlige del netop afgrænses af det sydvestlige Amager, leder efter den svenske journalist Kim Isabel Wall.

Hun menes at være død om bord på den hjemmebyggede ubåd "Nautilus", og dens ejer, opfinderen Peter Madsen, er sigtet for at have forvoldt hendes død.

- Vi oplyser ikke yderligere på nuværende tidspunkt. Men vi vil melde noget ud senere, siger Jens Møller.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 15.41, og knap tre timer senere meldte politiet via Twitter ud, at man undersøgte sagen.

Tidligere mandag oplyste politiet, at Kim Wall ifølge Peter Madsens forklaring døde i en ulykke om bord på ubåden. Derefter bortskaffede han liget til søs.

Politiet efterforsker sagen som en drabssag og har sigtet Madsen for drab.

Men da sagen blev behandlet i Københavns Byret i sidste weekend, var der ikke beviser nok til at fængsle ham på den mistanke.

Dommer Kari Sørensen mente dog, at der var tilstrækkelig grundlag for at fængsle Madsen for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Det hele foregik for lukkede døre, og indtil mandag formiddag var offentligheden overladt til spekulationer, når det gjaldt om at finde sammenhæng i sagen.

Men på baggrund af en højst usædvanlig aftale indgået mellem forsvarer og anklager valgte byretten at tillade et delvist referat af Madsens forklaring bag de lukkede døre.

Hvilken slags ulykke der - ifølge Peter Madsen - er sket på båden, er fortsat hemmeligholdt.

Men under grundlovsforhøret blev det sagt, at der var elementer i Madsens forklaring, som - hvis de kom offentligt ud - ville kunne krænke Kim Walls efterladte.