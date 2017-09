Politi efterlyser farlig kvinde efter bankrøveri i Ikast

Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at det er uvist, præcis hvad kvinden truede med.

- Det var en form for pistollignende tilstand, som hun viste frem, siger vagtchefen.

Ifølge vagtchefen viste hun formentlig den pistollignende genstand frem i sin lomme eller taske.

Genstanden blev både vist over for en kunderådgiver og senere over for andre ansatte i banken, oplyser politiet. Hun understregede truslen to gange, lyder det.

Hun blev fotograferet af bankens overvågning, og politiet efterlyser hende derfor med billeder.

Kvinden beskrives som 40-45 år, 165-170 centimeter høj, almindelig af kropsbygning og med brunt hår.

Politiet betragter kvinden som farlig.

Hvis man møder kvinden, skal man ikke opsøge hende, men straks alarmere politiet på 112. Andre oplysninger kan gives til politiet på 114.