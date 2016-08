Politi efterforsker fund af ældre død kvinde i Brabrand

Ved et såkaldt mistænkeligt dødsfald undersøger politiet sagen på samme måde som et drab. Det sker for at sikre eventuelle spor, hvis det senere skulle vise sig, at der er tale om en forbrydelse.

Ofte viser såkaldt mistænkelige dødsfald sig dog ikke at have noget kriminelt indhold.

Kvindens pårørende er underrettet.