Politi dropper sigtelse mod journalisten Michael Qureshi

Tilbagekaldelsen sker på grund af "etiske problemer" med 155 kilder, lød det fra BT.

Ifølge Mediawatch var en del af BT's beslutning om politianmeldelse baseret på, at man havde betalt Qureshi via en konto på Isle of Man.

Betalingerne lod til at være til det britiske selskab CvSeeMe, men selskabet, som i øvrigt stoppede med at eksistere i 2013, har over for Mediawatch afvist at kende noget som helst til de artikler, som der er opkrævet betaling for i CvSeeMes navn.

Ifølge BT's chefredaktør, Olav Skaaning Andersen, ønskede Michael Qureshi ikke at svare på, om kontoen på Isle of Man tilhørte ham eller nogle andre. Derfor så avisen ingen anden udvej end at inddrage politiet.

Qureshi blev inden jul fyret fra en stilling på Ekstra Bladet, hvortil han var skiftet efter at have været ansat på BT. Fyring skete, efter at det kom frem, at flere af hans artikler var baseret på kilder, som efter alt at dømme er opdigtede.

Ved siden af sit arbejde på BT har Qureshi også leveret artikler til børne- og ungdomsfodboldmagasinet Goal, som udgives af Egmont.

I februar oplyste Egmont til BT, at der bar afregnet med CVSeeMe via en udenlandsk konto for artikler til Goal. Ifølge fakturaer var CVSeeMe indehaver af en konto på Isle of Man, som honorarerne skulle overføres til.

Qureshi har via sin advokat bekræftet over for Egmont, at kontoen i virkeligheden har tilhørt ham og ikke CVSeeMe.