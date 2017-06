Politi anholder to mænd i Bandidos-klubhus i Hvidovre

Af hensyn til efterforskningen ønsker politiet torsdag aften ikke at oplyse, hvad de to mænd sigtes for.

Københavns Vestegns Politi har anholdt to mænd i et klubhus for Bandidos i Hvidovre.

- På baggrund af en anmeldelse om et mistænkeligt forhold, har vi været ude at undersøge det. Det har medført, at vi har anholdt to personer, siger vagtchefen.

Han forventer, at de to personer vil blive fremstillet i et grundlovsforhør med henblik på at kræve dem varetægtsfængslet.

- Det er til juridisk vurdering, men det forventer vi, siger Søren Uhre.

De to personer er blevet anholdt i et klubhus for Bandidos. Det ligger på Kirkegade i Hvidovre, men politiet ønsker ikke at oplyse, hvilken relation de to personer har til Bandidos.

- Det kan jeg ikke bekræfte, men i kraft af at det er to personer, der er anholdt i klubhuset, så har de i hvert fald en eller anden relation, siger vagtchefen.

Af hensyn til efterforskningen ønsker politiet heller ikke at oplyse mændenes alder.