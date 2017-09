Politi anholder farlig kvinde efter bankrøveri i Ikast

Den kvindelige formodede røver blev torsdag eftermiddag efterlyst. Ikke længe efter kunne politiet anholde hende. Det var takket være mange henvendelser fra folk, der mente at have set hende.

Hun blev anholdt kort før klokken 17 på sin bopæl i Ikast.

- Vi ringede til hende og sagde, at hun skulle komme ud, og det gjorde hun, siger vagtchef Jens Claumarch.

Han oplyser, at kvinden vil blive sigtet for røveri, og formentlig vil blive fremstillet i grundlovsforhør fredag. Det skal politiets jurister dog tage stilling til.

Kvinden var ved bankrøveriet bevæbnet og truede sig til at få udleveret 50.000 kroner cirka klokken 13 i Andelskassen. Ved røveriet var hun iført en rød læderjakke og cowboybukser.

Vagtchefen oplyser, at det er uvist, præcis hvad kvinden truede med.

- Det var en form for pistollignende genstand, som hun viste frem, siger vagtchefen.

Ifølge vagtchefen viste hun formentlig den pistollignende genstand frem i sin lomme eller taske.

Genstanden blev både vist over for en kunderådgiver og senere over for andre ansatte i banken, oplyser politiet. Hun understregede truslen to gange, lyder det.

Hun blev fotograferet af bankens overvågning, og politiet efterlyste hende derfor med billeder.

Kvinden blev beskrevet som 40-45 år, 165-170 centimeter høj, almindelig af kropsbygning og med brunt hår.

Politiet betragter kvinden som farlig.

Politiet har efterfølgende undersøgt kvindens bolig. Vagtchefen kunne omkring 17.45 ikke oplyse, om politiet har fundet pengene eller våben fra røveriet.