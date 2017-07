Politi anholder 15-årig for voldtægt og røveri

Den 15-årige blev anholdt i en stjålen bil natten til fredag. Trods sin alder sad han ved rattet i bilen, der er meldt stjålet i Aalborg, skriver aoh.dk.

I mange tilfælde skal den unge have bevæget sig over lovens streger. Blandt de groveste forhold er et tilfælde af voldtægt i juli, ligesom han sigtes for at have begået et gaderøveri i Vildbjerg i maj, oplyser aoh.dk.