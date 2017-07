Politi anholder 13 mænd for at skabe utryghed i Aarhus Vest

- Der er flere beboere i området, der føler sig utrygge ved de her personers tilstedeværelse, siger han.

Politiet fik den første anmeldelse klokken 18.58.

- Da vi kommer derud, foregår anholdelserne stille og roligt. Der er nogle af dem, der forsøger at stikke af, men det lykkedes ikke, siger vagtchefen.

Ifølge Peter Tholstrup-Jørgensen kan det ikke udelukkes, at de unge mænd har tilknytning til den verserende bandekonflikt i den vestlige del af Aarhus.

De anholdte bliver sigtet for at forstyrre den offentlige orden, men bliver alle løsladt igen inden for kort tid.

Så sent som onsdag blev fem mænd med relation til bandekonflikten i Aarhus varetægtsfængslet i fire uger.

De er sigtet for grov vold efter en episode tirsdag aften ved Hasle Torv, hvor der blev kastet med flasker mod andre personer.

De fem mænd, der er i alderen fra 20 til 27 år, er en del af den samme bande. De nægter sig alle skyldige og har kæret kendelsen til landsretten.

Politiet har ikke ønsket at oplyse, hvilken bande mændene er en del af.

Onsdag var det nøjagtigt to måneder siden, at den ellers københavnske bande Loyal to Familia indledte sit forsøg at slå sig ned i Aarhus.

Siden da har Østjyllands Politi haft travlt. Ordensmagten har blandt andet været kaldt ud til slagsmål, knivstikkerier og skyderier.

Konflikten har betydet, at store dele af Aarhus Vest er omfattet af en visitationszone. Den varer foreløbig til 18. august.