Politi afspærrer område ved Tivoli på grund af skyderi

Københavns Politi har afspærret et område ved stormgade og H.C. Andersens Boulevard, skriver TV2.

Området er lige ved Tivoli.

Vagtchefen ved Københavns Politi bekræfter over for Ritzau, at et område i indre by er afspærret som følge af et skyderi. På nuværende tidspunkt kan vagtchefen dog ikke oplyse yderligere.