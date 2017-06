Politi skyder og sårer mand ved Tivoli

- I forbindelse med en politiforretning træder en person frem og trækker et skydevåben. Derfor vælger politifolkene på stedet at trække deres tjenestevåben og affyre skud, siger ledende politiinspektør Peter Dahl, Københavns Politi.

Københavns Politi bekræfter, at en politipatrulje har brugt tjenestevåbnene og affyret skud mod en mand.

- Betjentene meddelte fredag klokken 17.36 via alarmcentralen, at de havde afgivet skud ved H.C. Andersens Boulevard og Stormgade i det centrale København, og at en person var blevet ramt, siger han.

Der er ikke præcise oplysninger om, hvor mange skud der blev affyret, men ifølge Peter Dahl er der tale om "mere end ét skud".

Mandens tilstand er for øjeblikket ukendt.

Ifølge Ekstra Bladet er en mand tilsyneladende blevet ramt i låret.

Der er foreløbig kun få oplysninger om den politiforretning, der gik forud for skudepisoden, og om den mand, der blev ramt.

Politiet understreger, at der tilsyneladende kun var denne ene mand, og at der ikke ser ud til at være tale om noget terrorrelateret.

Som altid, når politiet bruger tjenestevåbnene, skal skudepisoden nu undersøges af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Derfor opretholdes afspærringen af et større område af H.C. Andersens Boulevard, indtil politiklagemyndigheden har fået mulighed for at undersøge gerningsstedet.

- Det afspærrede område opretholdes af hensyn til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der skal komme fra Aarhus, så det vil vare noget tid endnu, før der igen kan åbnes for trafik, siger Peter Dahl.

Det afspærrede område strækker sig fra Glyptoteket og Tivoli frem mod Rådhuspladsen.