Politi: Vi gør alt for at holde ny bande væk fra Aarhus

- Vi kommer generelt til at sætte ekstra politi på, så vi har bedre styr på det. Masseanholdelserne fredag aften var for at sende et klart signal til de her personer: Vi vil ikke have det, siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Fredagens uroligheder udspringer tilsyneladende af den københavnske bande Loyal To Familias ambitioner om at etablere sig i Aarhus.

Som de første var det da også fem af gruppens medlemmer, der blev anholdt fredag klokken 18.15 i bebyggelsen Bispehaven.

- Vi vil gøre alt for, at de ikke får lov at etablere sig, siger Brian Voss Olsen.

Han understreger, at langt fra alle de 70 anholdte har direkte forbindelser til Loyal To Familia. Størstedelen er desuden allerede bosat i eller omkring Aarhus og er altså ikke tilrejsende fra hovedstaden.

- Nogle af dem er tilknyttet bandemiljøet. Men der er også rigtig mange, der har løsere forbindelser til forskellige grupper.

- Man kan ikke sige, at de 70 anholdte er en samlet flok. Der var både intern splittelse mellem de 70 og så med en anden gruppe, som forlod stedet inden anholdelserne, siger politiinspektøren.

Dagen efter urolighederne er byens borgmester godt tilfreds med politiets handlekraft.

- Det sender et klart signal til de bandemedlemmer, som kommer hertil for at skabe uro, at de ikke er velkomne. Vi ønsker ikke, at deres tilstedeværelse skal føre til konflikter i Aarhus, siger borgmester Jacob Bundsgaard i en skriftlig udtalelse.

I den kommende uge vil han invitere til et møde mellem folk fra kommunen og politiledelsen for at undersøge, om der er behov for at gøre mere.

- Allerede i dag er der et tæt samarbejde mellem politiet og kommunens folk, som også er på gaden. Men der kan være behov for nye initiativer på baggrund af den nye situation, siger borgmesteren.

Af de 70 anholdte har Østjyllands Politi valgt at løslade alle undtagen en.

Det drejer sig om en 27-årig mand fra Beder, der viste sig at være i besiddelse af en større mængde narko.

I første omgang varetægtsfængsles han i fire uger.