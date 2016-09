Politi: Pige blev krænket af storebror gennem ni år

I et grundlovsforhør om sagen har en dommer i Hillerød tirsdag besluttet at varetægtsfængsle storebroren, der er 24 år, i 13 dage.

Manden nægter sig skyldig i sigtelsen.

I den hævdes det, at pigen var syv år, da overgrebene begyndte. Og at de varede ved, indtil hun blev 16 år.

I et ukendt antal tilfælde skal hun være blevet befølt på kroppen og udsat for andre krænkelser. Blandt andet skal storebroren have vist pornofilm for søsteren.

Desuden blev hun udsat for vold ved et greb om halsen, mener politiet.

Nu skal politiet fortsætte efterforskningen, hvorefter det skal afgøres, om der skal rejses en straffesag mod den 24-årige.

Med henvisning til, at dørene har været lukket under grundlovsforhøret, ønsker anklager Tina Davidsen ikke at svare på, hvordan politiet har fået kendskab til sagen.