Politiaktion i Aalborg efter tip om eftersøgt fra Berlin

En borger har anmeldt, at han muligvis havde set tunesiske Anis Amri, som mistænkes for angreb mod julemarked.

- Politiaktion i området omkring Eternitten, Aalborg. Vi henstiller til, at folk holder sig væk fra området. Ingen adgang til området, lyder det fra politiet.

En person med et signalement svarende til den eftersøgte mand fra et angreb i Berlin er observeret i området omkring Eternitten i Aalborg.

Det er den 24-årige tuneser Anis Amri, der mistænkes for at stå bag angrebet mod et julemarked i den tyske hovedstad mandag aften.

Nordjyllands Politi kom på sporet af den mulige gerningsmand omkring klokken 9. Her kontaktede en borger ordensmagten, da han mente at have set den eftersøgte stående ved en opgang og "trykke sig".

- Han udviste en adfærd, der påkaldte sig opmærksomhed. Vi vurderer umiddelbart anmeldelsen som troværdig, siger vicepolitiinspektør Poul Severinsen til Ritzau.

Den person, som er blevet set, er en mand på 20-30 år. Han er iført sort tophue og briller. Han har sort fuldskæg og medbragte en sort skuldertaske.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvornår den mistænkte er blevet set. Men efterforskerne har altså valgt at sætte gang i en større aktion i området, der ligger cirka to kilometer syd for Aalborgs centrum.

- Stedet dernede er mere eller mindre spærret af. Politiet sikrer, hvem der kommer til og fra. Samtidig foregår der en masse herinde på stationen for at skaffe så mange oplysninger som muligt, siger Poul Severinsen.

I angrebet mod julemarkedet i Berlin blev 12 mennesker dræbt og omkring 50 andre kvæstet.

Ifølge tysk politi bliver beviserne mod Anis Amri fortsat flere. Ud over at politiet har fundet tuneserens identitetspapirer i den lastbil, der blev brugt til angrebet, er hans fingeraftryk fundet på lastbilen.

Senest fortæller efterforskere, at de mener, at den eftersøgte kan have fået skader i ansigtet.