Plejeansatte arbejder gratis over

Plejeansatte arbejder gratis over

Næsten fire ud af ti medarbejdere i plejesektoren arbejder over uden betaling mindst én gang om ugen.

Det er ikke tilfældet for de omkring 100.000 hjemmehjælpere, sygehjælpere og sosu-assistenter, der arbejder i ældreplejen og i sundhedsvæsnet.

Her er overarbejdet ofte skrevet ind i overenskomsten, og der kompenseres med en højere løn.

Det har længe været en del af arbejdskulturen blandt jurister, økonomer og andre højtuddannede at arbejde over.

Alligevel arbejder næsten fire ud af ti ansatte over for egen regning mindst én gang om ugen. Det skriver Politiken tirsdag.

Det viser en medlemsundersøgelse udarbejdet af fagforbundet FOA og baseret på svar fra næsten 5000 medlemmer.

- Der er slet ikke tradition for overarbejde på det her område, som typisk er et lavtlønsområde.

- Derfor overrasker det mig, at medarbejderne alligevel har så stort et engagement i deres arbejde, siger Peter Hasle, professor og arbejdsmiljøforsker ved Aalborg Universitet, til Politiken.

Undersøgelsen giver ingen specifikke forklaringer på, hvorfor plejepersonalet er begyndt at arbejde over.

Men ifølge FOA er det ofte papirarbejdet, der bliver klaret i fritiden, ikke mindst den obligatoriske dokumentation af borgernes tilstand og behandling.

- De frygter, at det kan skade dem, hvis der kommer flere fyringsrunder. Men når ingen siger noget, tror alle jo, at tingene hænger sammen. Derfor skal overarbejdet frem i lyset, siger forbundssekretær Jens Nielsen.

Det skjulte overarbejde kommer bag på formanden for KL's løn- og personaleudvalg, borgmester Michael Ziegler (K).

- Det er altid godt med engagerede medarbejdere, det er der brug for. Men jeg vil godt understrege meget klart, at alt arbejde skal registreres, også overarbejdet. Vores ansatte skal ikke arbejde gratis.

- Ingen har gavn af et skjult overarbejde, for det betyder, at medarbejderne brænder ud og bliver syge, og så falder vagtplanerne fra hinanden, siger han.