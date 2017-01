Pjæk er hverdag for 15-årige folkeskoleelever

Folkeskolens ældste elever pjækker så meget, at det chokerer både forskere og talsmænd for forældrene, eleverne og skolelederne.

Det skriver Politiken torsdag.

Hver sjette 15-årige elev svarer i Pisa-undersøgelsen 2015, at de inden for de seneste to uger har pjækket en til to hele dage fra skole. Og knap hver fjerde elev har pjækket fra nogle timer en til to gange.