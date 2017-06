Pind forbyder ansatte at maile til hinanden om søndagen

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) har givet en instruks, der forbyder ministeriets medarbejdere at skrive mails og sms'er til hinanden om søndagen.

- I dag er det sidste, vi siger godnat til, og det første, vi siger godmorgen til, vores iPhone. Man tjekker hele tiden alle mulige ting, og det er grundlæggende usundt, siger han til Altinget.

For to måneder siden talte Søren Pind med sin departementschef om, at de skulle implementere, at medarbejderne ikke skulle kontakte hinanden om søndagen.

Ifølge Søren Pind skal årsagen til forbuddet blandt andet findes i, at netværkssamfundet, hvor alle konstant har en mobiltelefon i hånden, har flyttet privatlivet længere væk fra det enkelte individ.

Og der er skabt en forventning om, at hvis man skriver en mail til nogen, så får man et svar - også selv om det er på en fridag.

- Jeg kan ikke diktere, at den enkelte medarbejder ikke må passe det, som vedkommende har lyst til om søndagen, men det, jeg kan gøre, er at sige til dem, at de ikke må skrive og ringe til hinanden, siger ministeren.

Fra medarbejdernes side ser man nu frem til, hvordan forbuddet konkret bliver implementeret i ministeriet.

Medarbejderne glæder sig over, at ministeren har fokus på, at der skal være en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Formanden for interesseorganisationen Lederne, Svend Askær, kalder Søren Pinds forbud et sympatisk og spændende initiativ.

- Hans opråb er godt, for det giver alle et kald om, at de lige skal tænke sig om. Det er det, der er det vigtigste, siger Svend Askær til Altinget.