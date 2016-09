Pind: Vi kommer ikke til at se hashhandlen forsvinde helt

Og vi kommer nok aldrig til at se hashhandlen forsvinde helt fra de københavnske gader, pointerer justitsminister Søren Pind (V) efter et møde med politiet og overborgmester i København, Frank Jensen (S).

På mødet har regeringen, kommunen og politiet taget hul på arbejdet med en handlingsplan, der blandt andet skal sørge for, at hashhandlen ikke spreder sig til andre bydele.

Københavns politidirektør, Thorkild Fogde, har besøgt Nørrebro, hvor nogle hashhandlere er søgt hen, efter christianitterne i sidste uge lukkede Pusherstreet.

Hashsælgere skal ikke kunne gemme sig bag masker eller øge volden i andre bydele som Nørrebro eller Tingbjerg, betoner overborgmester Frank Jensen efter mødet.

- Vi har aftalt, at der nu indledes et meget nært samarbejde mellem myndighederne i staten og Københavns Kommune for at åbne Christiania, sikre at politiet kan være der, og at der er sikkerhed i de omkringliggende bydele, siger Søren Pind.

Politiet undersøger, hvad der er af forhindringer på Christiania som chikaner og andet, som forhindrer politiet i at komme på fristaden.

- Når politiet er færdige med at nedfælde behovet, mødes vi igen, og så vil vi præsentere det egentlige indhold, siger justitsministeren.

- Vi koncentrerer os om et opgør med et dybt kriminelt miljø, som skød mod politiet og sårede en betjent meget alvorligt.

Mødet og handlingsplanen er sat i værk efter en skudepisode natten til torsdag 1. september, hvor en 25-årig mand skød to betjente. Den formodede gerningsmand er efterfølgende erklæret død.