Pind: Politikens dækning af Støjberg-sag er dobbeltmoralsk

- På det principielle plan, hvad er det egentlig, du synes, Inger Støjberg har gjort forkert?

Sådan indleder han sin debat med Politikens chefredaktør, Christian Jensen, på Folkemødet på Bornholm.

Ministeren deltager i "Hævnens Time", der er et årligt tilbagevendende arrangement. Her får politikere mulighed til at give Politiken svar på tiltale.

Med spørgsmålet henviser han til avisens dækning af sagen om den ulovlige instruks om at adskille mindreårige samlevende asylansøgere.

Her har Politiken længe forsøgt at få belyst, om ministeren var klar over, at hun handlede uden for lovens rammer.

Og det er også det, Christian Jensen svarer i debatten. Han mener, at det er forkert at begå lovbrud.

Det giver Søren Pind anledning til at stille endnu et spørgsmål:

- Men hvorfor er det, du selv snart skal møde i retten?

I den halve time lange debat går Søren Pind hårdt til Politikens chefredaktør. Han bliver nemlig med egne ord "rasende", når han ser på avisens "moraliseren".

- Når jeg åbner Politiken, læser jeg om det ene lovbrud efter det andet - men den største lovbryder er ham, jeg står med her på scenen, siger han.

Han henviser til, at Christian Jensen i oktober valgte at bringe bogen "7 år for PET, Jakob Scharfs tid" i et særtillæg til Politiken.

Dengang var Søren Pind justitsminister og havde været med til at nedlægge fogedforbud mod bogen. Det skete af frygten for, at den indeholdt farlige oplysninger om PET.

Både JP/Politikens Hus og Christian Jensen er blevet stævnet af PET, men ifølge chefredaktøren er de ikke blevet indkaldt for retten endnu.

Han mener heller ikke, at sagen kan sammenlignes med Inger Støjbergs instruks.

- Jeg står fuldstændig til inde for det indhold, vi vælger at bringe i Politiken, og jeg står til ansvar for domstolene, siger han.

I stedet efterlyser han, at Søren Pind fortæller sin egen mening om sagen om instruksen.