Pind: Flere uddannelser gør systemet uoverskueligt

Det er med til at gøre hele systemet uoverskueligt for de mange unge, som ved midnatstid kunne se, om de er blevet optaget på deres drømmeuddannelse eller ej.

Det mener uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), som siger, at det er imod regeringens ønsker, at der er 21 flere uddannelser at vælge imellem i år i forhold til 2013.

- Der er behov for, at de valg, de unge træffer, kan træffes mere overskueligt. At der er en større grad af overskuelighed i vores uddannelsessystem.

- De mange, mange uddannelser, vi har, gør det kun vanskeligere, siger han.

Torsdag ved midnat kunne 91.539 ansøgere få svar på, om de er optaget på det studium, som de har ønsket ud af 880 forskellige uddannelser.

Stigningen i antallet af udbudte uddannelser går imod anbefalingen fra det politisk nedsatte kvalitetsudvalg, som i 2015 pegede på farerne ved mange og små uddannelsestilbud.

Den struktur er "ikke optimal for at sikre høj faglig kvalitet og relevans i uddannelserne", lød det i udvalgets rapport.

Det fik flere politikere til at varsle handling.

- Det er en opgave, jeg har givet det særlige udvalg, som er nedsat til at kigge på universiteterne og uddannelserne.

- Det er ganske klart at se for mig, at der er behov for en større grad af overskuelighed. Der ligger et ret stort pres på de unge i forhold til at blive færdige og til at vælge rigtigt, siger Søren Pind.

Regeringen har spillet ud med en ny model til, hvordan pengene til videregående uddannelser skal fordeles.

Partierne forhandler videre i august. Modellen foreslår, at der skal sættes en pulje penge af særligt til institutioner, der skaber kandidater, der kommer hurtigt igennem og hurtigt i job.

Håbet er, at det vil mindske antallet af uddannelser.