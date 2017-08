Pia Olsen Dyhr har fået nok: Lad os nu samle rød blok

- Jeg er selvfølgelig optaget af, at SF klarer sig godt. Men jeg må sige, at jeg har det fokus, at jeg er optaget af at samle rød blok.

Med maksimalt to år til det næste folketingsvalg er det på tide at samle rød blok.

- Der er alt for mange ting, der stritter i den ene og den anden retning. Vi er faktisk enige om mange ting.

- Ud over at vælte regeringen vil vi styrke velfærden, vi vil have en bæredygtig udvikling, og vi vil have et offentlig forbrug, hvor der er plads til, at vi kan sørge for vores ældre.

- Den store opgave nu er at samle rød blok, siger hun.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun har savnet en - underforstået Mette Frederiksen - som har taget ansvar for at samle rød blok, svarer Pia Olsen Dyhr:

- Hvis vi skal have et andet Danmark end VLAK-regeringen, så kræver det, at vi viser, at vi i fællesskab for eksempel vil bekæmpe ulighed.

- Man skal ikke være super klog kommentator for at se, at det nogle gange stritter i hver sin retning, og at vi nogle gange godt kunne have brug for at stå mere sammen.

Pia Olsen Dyhr tør godt tage ansvaret, selv om SF er det mindste parti i oppositionen.

I den seneste Voxmeter-måling for Ritzau står SF til at få 4,7 procent af stemmerne. Ved folketingsvalget i 2015 fik SF 4,2 procent af stemmerne.

Tidligere SF-formand og udenrigsminister Villy Søvndal fornemmer, at Pia Olsen Dyhr er ved at bringe SF på rette spor igen.

Søvndal, der er SF's spidskandidat i Region Syd ved regionsvalget senere i år, tror på mere fremgang for SF.

Fundamentet skal lægges ved valgene til kommunerne og regionerne, mener han.

- SF har fået brudt den nedadgående spiral. Vi er et stabiliseret parti og endda med en svag fremgang.

- Jeg tror, at fremgang giver fremgang, fordi man kommer ud i fremgangshistorierne, og det bliver en positiv spiral. Jeg håber, at disse lokale valg kan blive begyndelsen på en positiv spiral for SF, siger han.