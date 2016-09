- I et demokrati har man selvfølgelig ret til, at lovforslag bliver ordentligt behandlet, siger den tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, som i dag er formand for Folketinget.

Pia Kjærsgaard vil gøre op med korte høringsfrister

Folketingets formand Pia Kjærsgaard er "åben" over for forslag mod forhastet lovgivning i Folketinget.

Den radikale leder Morten Østergaard og gruppeformand for Venstre Søren Gade vil ændre reglerne for de lovforslag, som bliver hastet igennem i Folketinget. Sådan lyder de to folketingspolitikeres opråb i Berlingske.

Til Ritzau siger formanden for Folketingets Præsidium, Pia Kjærsgaard (DF), at hun er "åben" over for at se på en ændring af reglerne.