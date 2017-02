Pia Kjærsgaard: Flyt møder til provinsen med omtanke

Udmeldingen kommer i forlængelse af, at et flertal i Folketinget er positivt stemt for at flytte udvalgsmøder til provinsen.

- Jeg tror jo ikke på, at vi kan lægge alle udvalgsmøder ude i landet. Det kan ikke lade sig gøre.

- Men når det for eksempel drejer sig om deputationer, mener jeg, at det er langt bedre, at det er os, der kommer ud, end at det er en deputation, der kommer til Christiansborg, siger Pia Kjærsgaard og tilføjer:

- I det hele taget har der været meget debat om fremmødet ved deputationer på Christiansborg, så jeg tror, at vi er nødt til at ændre strukturen på en eller anden måde.

Organisationer, foreninger og borgere kan møde op i et folketingsudvalg og inden for 15 minutter fortælle deres holdning til et af de emner eller forslag, udvalget arbejder med. Det kaldes en deputation.

Regeringspartiet Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti står bag forslaget om at flytte udvalgsmøder ud i landet.