Pia K.: Stop så debatten om syg kultur på Christiansborg

- Jeg synes, at debatten om en syg kultur på Christiansborg skal stoppe, for den er her ikke. Jeg har været i Folketinget i 33 år, så jeg synes, jeg har en vis beføjelse til at kunne sige, at der tager man altså fejl, siger Pia Kjærsgaard.

Som formand for de 179 politikere i Folketinget oplever hun tværtimod en kultur præget af bredt samarbejde og venskaber på tværs af politiske skel.

- Folketinget er en fantastisk arbejdsplads, og når folk har været herinde på besøg, så får de også mange gange et andet indtryk. De fleste lovforslag bliver vedtaget med brede flertal. Det skal også frem i lyset. Man skal tale Folketinget op frem for ned, siger Kjærsgaard.

Det er blandt andre Alternativets René Gade, der har brugt udtrykket syg kultur. Det er sket med henvisning til den urimelige forhånelse, som han oplever, at medier og politikere har udsat ældreminister Thyra Frank (LA) for.

Det er dog ikke personsagerne, der driver vælgernes lede. Det er tværtimod de beslutninger, politikerne tager, konkluderer Jørgen Goul Andersen i sin analyse.

Politikernes reformer af efterløn, dagpenge, kontanthjælp og førtidspension efter finanskrisen har skabt utryghed blandt en stor gruppe af vælgere, konkluderer professoren.

Skats stribevis af skandalesager, der har kostet fælleskassen milliarder, har også øget overtrækket på tillidskontoen. Skandalerne trækker tråde tilbage til politiske beslutninger om centralisering, ibrugtagning af fejlagtige it-systemer og nedskæringer i antallet af medarbejdere.

- Det er nogle af de ting, der gør, at folk siger: Hvad sker der lige derinde? Og det gør folk trætte af politik. Det forstår jeg udmærket godt, siger Pia Kjærsgaard.

- Vi skal vedstå, at der er sager, hvor vi kan træffe forkerte beslutninger. Bedre er vi jo ikke trods alt, siger Pia Kjærsgaard.

Hun mener dog, at løsningen på politikerleden skal findes andre steder. Først og fremmest gennem et nyt forhold til pressen.

Pia Kjærsgaard understreger, at hun ønsker en opsøgende og kritisk presse, men de kritiske vinkler skal være på sager og i mindre grad på personer, mener hun.

- Der er for mange virkelig velegnede mennesker, der ikke har lyst til at opstille som politikere, fordi man bliver trukket igennem sølet. Der er gået sport i det, og det bryder jeg mig ikke om, siger Pia Kjærsgaard.

Politikerne skal dog også bidrage ved at skrue ned for brugen af spindoktorer og øge adgangen til aktindsigt via en revision af offentlighedsloven, lyder det fra Folketingets formand.