Pia K.: Efter 20 år kan S og DF nu give plads til hinanden

Her er der to ting, man ikke kan komme uden om: Udlændingepolitikken og Dansk Folkepartis forhold til Socialdemokratiet. Og de to ting hænger i Kjærsgaards optik sammen.

Torsdag fylder Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), 70 år. Og som runde fødselarer i den alder under at gøre, kigger hun tilbage og sætter ord på nogle af de vigtige udviklinger i dansk politik i hendes 33 år på tinge.

Udlændingepolitikken har været "det store onde dyr i åbenbaringen" mellem de to partier, forklarer hun:

- Socialdemokratiet har rykket sig gevaldigt. Både på udlændingepolitikken og i deres syn på os. Og det har da hjulpet. I stedet for at de håner os og skælder os ud for det værste, så er de begyndt at få nogle fornuftige synspunkter.

- Det har da ind imellem været svært. Lige fra Poul Nyrups stueren-bemærkning til Mogens Lykketoft og Helle Thorning-Schmidt. Der var ikke særlig meget samarbejde med nogen af dem, siger hun.

- Der er det noget helt andet med Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen.

I sidste uge fik de to partiformænd - smilende og skulder ved skulder - taget et meget sjældent fællesfoto. De har siden valget nærmet sig hinanden i en sådan grad, at kommentatorvældet taler om en decideret flirt.

Flirt er ikke et ord, Pia Kjærsgaard vil bruge. Men det gode personlige forhold mellem partiformændene er "en meget stor del" af forklaringen på den spirende alliance:

- Den personlige kemi er meget, meget vigtig imellem politikere. Man kan ikke lave gode aftaler, uden at man har et fortroligt og godt forhold.

Spørgsmål: Hvilke ord vil du sætte på Mette Frederiksen i forhold til hendes forgængere?

- Jeg tror, hun er meget mere opsøgende. Og hun er klar over, at man ikke skal håne andre partier. Man skal tværtimod være åben og forsøge at lytte. Man skal have en god tone, ikke være arrogant og nedladende.

- Det betyder meget, at man giver hinanden plads ved oprigtigt at lytte og være ligeværdige. Og at man også roser den anden part, når man indgår aftaler, i stedet for at hovere.

Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl har fået skabt en fortrolighed, som Pia Kjærsgaard aldrig i sin tid som formand for DF var bare tæt på at have med nogen S-formand.

Tiden var en anden. Og formændene var nogle andre, betoner fødselaren:

- Det betyder meget, at man kan sætte sig ned i en fortrolig samtale uden at frygte bagefter at blive snigløbet.

På ét punkt står S og DF dog stadig langt fra hinanden: EU-politikken. Men også her "vil samarbejdet komme", forudser Kjærsgaard:

- Der er en stigende utilfredshed og skepsis hos danskerne. De vil gerne være med i EU, men de ønsker ikke den her meget store politiske integration.