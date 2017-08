Peter Madsens ubåd undersøges for skjulte rum

Politiet understreger, at man ikke har mistanke om, at der findes skjulte rum. Skanningen sker blot for at udelukke, at det skulle være tilfældet.

Man bruger Skats lastbilsscanner, som bruges til at undersøge mistænkelige containere for smuglergods.

Desuden fortsætter myndighederne tirsdag med eftersøgningen af ligdele. Med specialuddannede svenske lighunde er man i gang ved Køge Bugt. Hundene er trænet i at søge i vandet, fremgår det.

Politiet har sigtet kaptajnen på ubåden, Peter Madsen, for at have dræbt den svenske journalist.

Han nægter sig skyldig. Kvindens torso blev forleden fundet af en cyklist. Hoved, arme og ben var bevidst skåret af, lød det fra politiet.

Madsen er varetægtsfængslet frem til 5. september.