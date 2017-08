Pesticider i drikkevand lukker vandværk i Odense

Vandværket Dalumværket ved Odense er lukket, efter at en måling har afsløret en for høj koncentration af pesticider i vandet.

- Jeg er ikke klar over, hvad der udløste problemet i første omgang, men da vi hørte om pesticider fra et vandværk i Jylland, startede vi undersøgelser, der har vist pesticidet, siger han.

Stoffet stammer fra et ukrudtsmiddel, der i dag er forbudt i Danmark, men som fra 1960'erne og indtil 1996 har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg.

VandCenter Syd skriver i en pressemeddelelse, at Styrelsen for Patientsikkerhed i lignende sager har vurderet, at der skal være langt større koncentrationer, før det er sundhedsfarligt.

Ifølge Andreas Basset kan der have været pesticider i vandet i lang tid. Det skyldes, at det ikke er blandt de stoffer, som vandværker skal tjekke for.

- Det er svært at sige, hvor længe pesticidet har været i vandet. Det kan potentielt have været der i en lang periode, siger han.

Grænseværdien for pesticidet er 0,1 mikrogram per liter, og målingen viste 0,14 mikrogram per liter.

I sidste uge blev et andet odenseansk vandværk lukket. Lindvedværket, der også hører under VandCenter Syd, fik målt 0,49 mikrogram per liter.

Værket blev åbnet igen onsdag, efter VandCenter Syd havde lokaliseret vandboringerne med for høje grænseværdier. Driften blev omlagt, så der kan leveres vand, der lever op til grænseværdien.

Der er ifølge driftschef i VandCenter Syd Andreas Basset tale om cirka ti inficerede vandboringer.

Lige nu vurderer forsyningsfirmaet, at det nok kun at lukke de ramte boringer, så kilden til problemet fjernes.

Ifølge Andreas Bassett bliver der nu undersøgt for pesticidet på vandværker over hele landet, så man kan finde ud af, hvor stort problemet er.