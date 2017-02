Pensionsselskaber skrider ind og betaler for aktivering

Efter at have kritiseret ressourceforløbene, der skal få folk i job, hjælper pensionsselskaber nu økonomisk.

Stort set samtlige af landets selskaber vil hjælpe borgere, der er i aktivering, som de er tvunget til selv at betale, ved at kompensere deres tab.

Efter at have rettet en hård kritik mod kommunernes ressourceforløb, som skal forsøge at begrænse antallet af førtidspensioner, skrider pensionsselskaber til handling, skriver Politiken.

- Det her er jo en økonomisk bombe under enhver dansker, der bliver ramt af sygdom. For man har besluttet politisk, at mennesker der bliver ramt af alvorlig sygdom også skal rammes ekstraordinært hårdt økonomisk, siger Poul Dahlgaard, afdelingsdirektør i Danica Pension.

Det er et af selskaberne, der har besluttet at dække kundernes tab på modregningen.

Tidligere på ugen kunne man læse en samlet kritik af ressourceforløbene i avisen fra forsikringsselskaberne og Socialrådgiverforeningen.

Her skrev de, at de finder det kritisabelt, at syge borgere kan blive tvunget til selv betale en stor del af regningen for ressourceforløbene, som de mener fungerer som en "parkeringsplads for borgerne".

Som reglerne er i dag, er kommunerne i deres fulde ret til at modregne de syge borgeres private forsikringer mod tabt erhvervsevne i den offentlige ydelse, de får udbetalt i forbindelse med et ressourceforløb.

I forsikrings- og pensionsbranchen nægter man dog at acceptere, at myndighederne på det nærmeste "beslaglægger" kundernes private forsikringsordninger.

Vel at mærke ordninger, der netop skal sikre dem økonomisk, hvis de mister evnen til at arbejde.