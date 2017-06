Pensionskasse påtager sig ansvar for at skabe tryghed

- Selvfølgelig har man et ansvar som almindelig dansker, men det er vores opgave at gøre komplekse regler og ordninger forståeligt. Det er for nemt at pege alle mulige andre steder hen, siger han.

- Jeg tror, jeg kan tale for hele branchen, når jeg siger, at når så mange er utrygge, så har vi stadigvæk et stort stykke arbejde. Jeg tror, vi kan gøre meget mere for at være relevante.

I Lars Ellehave-Andersens egen butik, Danica Pension, skal det ske ved at hive fat i kunderne efter brylluppet, boligkøbet eller lønstigningen.

- Det handler om, at vi er til stede, når kunderne ude for en livshændelse såsom at blive gift eller skilt, køber hus eller får en større lønstigning, siger han.

- Det har vi sat i system, så vi skriver til kunderne ved en sådan livshændelse.

Ifølge pensionsdirektøren er der generelt set ikke behov for, at så mange danskere er bekymrede for, om der er nok penge på kistebunden til tiden efter arbejdsmarkedet.

- Jeg tror, at der er flere, der er mere bekymret, end de har behov for. Men det skyldes et kompleks pensionssystem, siger Lars Ellehave-Andersen.