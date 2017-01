Socialdemokraternes Mette Frederiksen har fået medvind for sin dagsorden om at bremse regeringens arbejdsudbudsreformer. Flere topøkonomer fastslår, at der ikke er noget presserende behov for at hæve pensionsalderen.

Pensionsalder: Mette F vil bremse Løkkes planer sammen med DF

- Jeg vil foreslå, at Kristian Thulesen Dahl og jeg giver hinanden hånden på, at vi ikke forringer danskernes pensionsforhold. Så er der klarhed om det, og så ved regeringen, at der ikke er flertal for deres politik, siger Mette Frederiksen.

Mange danske lønmodtagere er utrygge ved, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) senest i nytårstalen gentog forslaget om at hæve pensionsalderen. Men nu skal den usikkerhed endegyldigt afklares.

Udmeldingen kommer forud for, at Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl lørdag skal mødes til De Radikales nytårsstævne i Nyborg.

Her kan de to partiledere med et håndslag sætte en betonklods op for en af VLAK-regeringens vigtigste økonomiske reformer i foråret.

Thulesen Dahl har afvist forslaget om højere pensionsalder. Og lørdag sætter Socialdemokratiet streg under standpunktet med en annoncekampagne, hvor Mette Frederiksen skriver under på "Nej til at hæve pensionsalderen".

Hun opstiller to grunde til, at pensionsdebatten nu må afsluttes:

- For det første er det et spørgsmål om ret og rimelighed. Mange mennesker i 50'erne er gået i gang med at planlægge, hvordan deres seniortilværelse skal være. Det sætter Løkke spørgsmålstegn ved og gør det mere utrygt.

- For det andet er det økonomien. Jeg mener ikke, at der er behov for at lave arbejdsudbudsreformer som foreslået af regeringen. Slet ikke når man ved, at de vil bruge pengene på at sænke skatten, siger Mette Frederiksen.

Flere topøkonomer gav fredag S-formanden det perfekte afsæt ved i fredagens aviser at fastslå, at der ikke er presserende behov for flere arbejdsudbudsreformer i Danmark.

- Det er vigtigt at have med i den politiske debat, at vi har lavet arbejdsudbudsreformer. Det gjorde den tidligere borgerlige regering, og det har vi gjort. Det vil sige, at vi har fremtidssikret dansk økonomi.

- Det, vi har behov for nu, er, at sikre, at de der er på arbejdsmarkedet kan få lov til at dygtiggøre sig. Det er i vores øjne en stærkere vækstmotor end yderligere forringelser af pensionen.

Spørgsmål: Er det et endegyldigt nej til en pensionsreform i foråret?

- Ja.

Spørgsmål: Der har været tale om en model, hvor man ikke rammer nedslidte?

- Jamen jeg tror ikke på det, afbryder Mette Frederiksen og tilføjer:

- Jeg har ikke set nogen modeller. Det, regeringen har sagt i den forbindelse, er et rent blufnummer.

- Det Venstre-regeringen lagde frem (i sin 2025-plan fra august, red.) var ikke en pensionsreform, der passer på de nedslidte. Det var en pensionsreform, der ramte bredt.

- Den ville kun gavne 100 danske lønmodtagere. Men alle ved, at der er mere end 100 lønmodtagere, som er nedslidte i Danmark. Det giver Løkke et kæmpe troværdighedsproblem, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Efterlønnen bliver også set som et område, man kunne regulere på. Kunne det være en mulighed?

- Efterlønnen er blevet så forringet, at mange desværre har meldt sig ud af efterlønsordningen. Der er ikke mere at komme efter, siger Mette Frederiksen.