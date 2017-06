Pensionsaftale kritiseres for at svigte fattige pensionister

Sådan lyder dommen fra flere sider, efter regeringen og Dansk Folkeparti tirsdag har indgået en aftale om et nyt pensionssystem.

Pensionsaftalen fejler på sin vigtigste opgave: at løse samspilsproblemet, der betyder, at nogle grupper intet får ud af at spare op til pension, fordi de bliver modregnet i ydelser.

Aftalen svigter de fattigste pensionister, lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

- Det sande formål er jo at finde penge til skattelettelser, som skal deles ud til efteråret. Det rammer de mest nedslidte og giver større fordele til de højestlønnede, siger hun i en pressemeddelelse.

- Jeg havde egentlig den opfattelse, at både vi og Dansk Folkeparti ønskede at forbedre vilkårene for de fattigste folkepensionister. Men ikke en krone har DF fået med fra forhandlingsbordet til de pensionister, der har mindst.

Samme dom fælder Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, på Twitter:

- Regering har med kirurgisk præcision undladt at løse pensionssamspilsproblem for almindelige hårdtarbejdende danskere. Fest for de rigeste.

Oppositionspolitikerne får sjældent medspil fra den liberale tænketank Cepos, hvor cheføkonom Mads Lundby Hansen i en pressemeddelelse udtaler:

- Aftalen indebærer desværre, at der for de under 60-årige fortsat er et stort samspilsproblem.

- For en 58-årige LO-arbejder udgør den sammensatte marginalskat 115 procent. For mange seniorer vil det fortsat være Ebberød Bank at sætte penge ind på pension.

Regeringen afsætter 2,4 milliarder kroner til en pulje, der skal løse samspilsproblemet. Det er ifølge Mads Lundby Hansen alt for lidt:

- En løsning kunne i princippet være, at man indførte et ekstra fradrag på 15 procent for alle, der sparer op til pension.

- Det ville betyde, at den 58-årige LO-arbejder ville få en pensionsskat på 50 procent, og så var samspilsproblemet løst. Denne løsning kræver et råderum på otte milliarder kroner.