Retten i Glostrup indleder tirsdag en historisk omfattende sag om en 70-årig pensionist fra Brøndby, der er tiltalt for at have bestilt og overværet flere hundrede seksuelle overgreb på små børn i Filippinerne via internettet. Arkivfoto.

Pensionist skal for retten i sag om 346 overgreb mod børn

Det er lige godt et år siden, at en 70-årig mand fra Brøndby i februar 2016 blev anholdt og varetægtsfængslet for at have bestilt og overværet seksuelle overgreb mod små børn via internettet.

Tirsdag formiddag skal manden, der i dag er pensioneret chauffør, for retten i Glostrup.