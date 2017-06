Pension: Bliv fire år længere og få 290.000 kroner

- Det er et ret stort beløb, man kan få ved fire års ekstra arbejde. Det betyder, at der er penge til jordomrejsen med familien eller til udbetalingen på et sommerhus.

- Så jeg tror faktisk, at der vil være nogle danskere, som vil blive inspireret til at blive længere på arbejdsmarkedet, siger Kristian Jensen.

For danskere, der kæmper med dårlig ryg og andre tegn på nedslidning, vil fire år længere på arbejdsmarkedet virke som meget lang tid.

Men der er andre grupper af danskere, som i stigende grad er begyndt at blive på jobbet, selvom de egentlig har mulighed for at få folkepension, fremhæver Kristian Jensen.

Regeringen har måtte opgive sit udspil om at tvinge danskerne til at blive ved at hæve pensionsalderen med et halvt år. Og selvom et stort engangsbeløb lyder dejligt, så er der ikke tale om en gavebod til danskerne.

Forslaget ventes nemlig ikke at koste staten ekstra. Danskerne betaler så at sige selv ved at blive på arbejde i de fire ekstra år i stedet for at hæve folkepensionen.

Men for den enkelte vil det betyde en rigere alderdom, fordi man har haft en lønindtægt i flere år ekstra. Samt får udbetalt et engangsbeløb, når man så endelig går på pension:

- Vi giver folk en valgmulighed, så de kan få pengene på det tidspunkt, hvor de er mest raske og rørige.

- Det kommer ikke til at koste staten netto, siger Kristian Jensen.