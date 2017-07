Pengepose til akutte kriser i Irak, Yemen og Syrien

- Det er meget bekymrende, og der er hårdt brug for, at lande som Danmark bidrager til at understøtte en akut indsats for de mest sårbare befolkningsgrupper, siger minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs.

I Yemen fortsætter borgerkrigen, og tusinder af mennesker bliver dagligt smittet med kolera.

- Over 270.000 vurderes nu at være smittet af kolera, og over 1600 er døde af sygdommen ifølge de seneste informationer fra FN. Stadigt flere rammes hver eneste dag, siger Ulla Tørnæs.

Derfor øger Danmark støtten med 30 millioner kroner til FN's landefond i Yemen.

I Syrien er borgerkrigen i gang på sit syvende år, og over 11 millioner mennesker er drevet på flugt fra deres hjem, heraf over fem millioner på tværs af grænserne til nabolandene og længere væk.

Blandt de tilbageværende har ni millioner mennesker ifølge FN behov for fødevarehjælp.

De nye bevillinger omfatter 30 millioner kroner til FN's Flygtningehøjkommissariat, UNHCR. Desuden er der yderligere 30 millioner kroner til FN's Fødevareprogram, WFP.

Efter mere end otte måneders hårde kampe er den nordirakiske by, Mosul, befriet fra den militante bevægelse Islamisk Stat, men byen har været belejret af Islamisk Stat siden 2014.

Halvdelen af byens befolkning er flygtet, og alt peger på, at situationen er desperat for de hundredtusindvis, der fortsat formodes at være i den vestlige del af Mosul.

For at understøtte de igangværende akutte indsatser, har regeringen besluttet at bevilge 30 millioner kroner til Den Internationale Røde Kors Komité.

Den er blandt de organisationer, som har bedst adgang til de konfliktramte områder.