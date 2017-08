Pendlertalsmand: Risiko for togangreb rumsterer i baghovedet

Et forsidebillede af et tog, der slår gnister på skinnerne. Og 18 sider med beskrivelse af, hvordan et tog kan afspores.

Emnevalget bekymrer Michael Randropp, der er talsmand for pendlerne på Kystbanen - en af de mest trafikerede jernbanestrækninger herhjemme.

- Vi ved, at terrorister tidligere har brugt magasinet som inspiration. Så det er da bekymrende, at togafsporing nu fremgår af deres katalog, siger Michael Randropp.

Magasinet "Inspire" har ifølge journalist og forfatter Deniz Serinci tidligere beskrevet, hvordan man med simple midler kan skabe stor ravage. Eksempelvis ved at køre folk ned med lastbiler.

- Det er en risiko, der rumsterer i baghovedet, erkender Michael Randropp.

- Rammer man den kollektive trafik, rammer man mange på én gang, og man rammer nerven i vores måde at bevæge os rundt på, siger han.

Ifølge pendlertalsmanden bliver det svært at gardere sig fuldstændig mod risikoen for, at et tog kan afspores som følge af en bevidst handling.

- Vi har så mange åbne togstrækninger herhjemme, at det vil være umuligt at overvåge alle kilometer skinner, siger han.

- Det er en risiko, vi må leve med. Vi kan bare håbe, at efterretningstjenesterne får opsnappet mulige angrebsplaner i tide, siger Michael Randropp.

Han opfordrer også DSB til at sikre, at personalet er klædt på til at håndtere situationen, hvis den opstår.

Banedanmark, der driver og vedligeholder jernbanenettet, er ifølge BT opmærksom på problematikken.

- Vi holder øje med, hvad der kan være af trusler. Vi så det (al-Qaedas magasin, red) i fredags og tog kontakt til Politiets Efterretningstjeneste, som vi løbende er i dialog med om sikkerheden, oplyser Banedanmark til BT.

Også de svenske myndigheder har reageret, bekræfter Trafikverket over for Aftonbladet.

Ifølge BT har myndigheden opfordret personale til at være opmærksomt.

DSB oplyser via pressevagten, at man løbende har beredskabsøvelser, hvor personale trænes i tilfælde af ulykkessituationer. Derudover har man ikke yderligere kommentarer til sagen.