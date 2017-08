Pendlertalsmand: Besparelser gør DSB værre end skidt

Det mener Michael Randropp, der er talsmand for pendlerne på Kystbanen.

- At man nu vil fjerne yderligere penge fra den offentlige trafik, lyder ikke som det sundeste for at sige det pænt. Det er at gøre det værre end skidt, siger Michael Randropp.

Regeringen mener, at der er grund til at tro, at det statsejede jernbaneselskab er kommet i en situation, hvor selskabet kan spare penge uden at det går ud over driften.

Selskabet er da også tilbage i plus efter et minus sidste år på hele 1,7 milliarder kroner. I første halvår af 2017 omsatte DSB for 5,1 milliarder kroner, hvilket er en marginal stigning.

- Det er jo rigtig flot, at man har kunnet ændre regnskabet. Men det er altså på bekostning af pendlerne, siger Michael Randropp.

- Man har forlænget rejsetiderne, for at det skal se lidt bedre ud her i regnskabstallene. Og man skal altså være opmærksom på, om man vil fortsætte den vej, siger han.

For at leve op til de rettidighedsmål, der er beskrevet i trafikkontrakterne med staten, justerede DSB sidste på køreplanen. Det betyder, at togrejser på en række strækninger for regional- og intercitytog er blevet længere.

Michael Randropp ærgrer sig, men er ikke overrasket over, at politikerne vil skære på millionerne til DSB. Selskabet har nemlig selv vurderet, at det kan klare sig uden tilskud fra staten fra 2030.

Årsagen er, at massive investeringer i elektrificering, nye signaler og moderne tog vil betyde en markant bedre kvalitet og en væsentlig mere effektiv drift.

Derudover vil yderligere effektiviseringer ifølge DSB's ledelse betyde, at selskabet ikke behøver penge fra staten.

- Jeg var lige ved at falde ned fra stolen, da jeg hørte det. Det er jo dejligt at se, at en virksomhed er i fin udvikling, men det går ud over de rejsende, slår Michael Randropp fast.

DSB har ingen kommentarer til finanslovsforslaget.